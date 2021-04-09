Зеленський 10 квітня відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, відвідає з робочим візитом Туреччину. В межах поїздки планується зустріч з турецьким візаві Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Глава держави зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів", - мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський разом перебував з робочим візитом в Катарі, останні два дні (8 і 9 квітня) перебуває на Донбасі, а наступного тижня відвідає Францію. Там у нього запланована зустріч з президентом Еммануелем Макроном.

На тлі загострення ситуації на Донбасі передову відвідав Президент України. Володимир Зеленський зустрівся із військовими. Подякував українським захисникам за службу та вручив їм державні нагороди. Усі разом вшанували пам'ять загиблих бійців. Лишень цього місяця на передовій загинуло семеро наших військових.