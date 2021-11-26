Зеленський: Ахметова втягують у спробу держперевороту в Україні

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня спроби держперевороту.

"Я маю інформацію, що 1-ого числа в нашій державі буде державний переворот. Мені здається це цікава інформація <...> У нас є агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація для представників України, скажімо так, із представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів", - сказав В. Зеленський.

"Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це операція, його втягують у війну проти держави України. Вважаю, що якщо він розпочне її, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, якого обрав народ України", - додав президент.

Він сказав, що запрошує Ахметова до свого офісу для бесіду, з огляду на наявні даними. "Я запрошую його на Банкову, послухати ту інформацію, якою можна поділитись", - сказав Зеленський.