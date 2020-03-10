Зеленский анонсировал визит Шмыгаля в США на встречу с МВФ

Новоназначенный министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с Международным валютным фондом, и уже в ближайшее время вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем планирует отбыть на встречу с представителями фонда в США.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистом издания Bloomberg, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, по словам Зеленского, новый "министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США", отмечают в ОП.

Кроме того, по словам Президента, правительство Алексея Гончарука выполнило "больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ - ред.) это подтверждают".

Как сообщал УНН, ранее народный депутат Александр Дубинский заявил, что представители Международного валютного фонда в неофициальной коммуникации сообщили новому премьер-министру Денису Шмыгалю, что "кредита не будет".