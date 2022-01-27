Зеленський і Байден узгодили спільні дії на майбутнє

Президенти України та США обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Твіттері.

"Мав довгу телефонну розмову з Президентом США. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові Байдену за військову допомогу, що триває", - зазначив глава держави.

Мав довгу телефонну розмову з @POTUS. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові @JoeBiden за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України. pic.twitter.com/eUBfEaeZA7 - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

Крім того, за словами Зеленського, обговорювалися можливості щодо фінансової підтримки України.

Уу четвер з офіційних джерел в українській владі стало відомо, що президенти США й України планують провести телефонні переговори. На Банковій зауважили, що розмова може стосуватися питання мирного врегулювання ситуації, безпеки й оборони, макрофінансової допомоги, енергетики та реформ.