Зеленский: Беларусь и Украина не имеют границ

Беларусь и Украина не имеют границ. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на переговорах в узком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые проходят в Житомире, пишет УНН.

"Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях", - сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский начал переговоры со слов: "Здравствуйте, друзья!" Во вступительном слове он перешел с русского на украинский язык, отметив, что даже так главы государств понимают друг друга.

"Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи", - подчеркнул Президент Украины.

Лукашенко в аэропорту Житомира Президент Украины Зеленский встретил лично.