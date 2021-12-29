Зеленський і Блінкен провели телефонну розмову

У середу, 29 грудня, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. В ході бесіди сторони обговорили майбутні дипломатичні переговори США і Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Під час розмови Блінкен підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України на тлі нарощування Росією військових біля кордонів України.

При цьому вони обговорили зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Разом з тим, Ентоні Блінкен в Twitter повідомив, що США і Україна продовжать тісні консультації щодо стримування російської агресії.

"У розмові з президентом України Володимиром Зеленським я підтвердив повну підтримку України з боку США. Ми будемо продовжувати тісні консультації з Україною, НАТО, союзниками і партнерами в наших дипломатичних зусиллях щодо стримування подальшої російської агресії", - написав держсекретар США.