Зеленський буде "вирішувати питання" ОАСК з Вищою радою правосуддя

Президент Володимир Зеленський ініціює необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для вироблення прозорої і коректної процедури, яка дозволила б "вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".

Як повідомляє в середу пресслужба Офісу президента, таке рішення він прийняв у відповідь на що набрала 25 тис. Голосів електронну петицію з проханням до президента подати у Верховну Раду законопроект про ліквідацію ОАСК.

"За результатами розгляду петиції президент доручив почати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя. Вища рада правосуддя є важливим елементом державної судової архітектури і має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію щодо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва", - наголошується в повідомленні.

В ОПУ підкреслили, що порядок створення і ліквідації судів в Україні чітко врегульовано на законодавчому рівні. Згідно ч. 2 ст. 125 Конституції України, суд створюється, реорганізується і ліквідується законом, проект якого вносить до Верховної Ради президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

В ОПУ нагадали, що Зеленський з самого початку політичної кар'єри підкреслював, що розвиток реального народовладдя в Україні, обов'язкове врахування громадської думки при прийнятті важливих державних рішень, а також трансформація України в дійсно сучасне і цивілізовану державу повинні бути пріоритетами кожного відповідального політика.

Нагадаємо, 26 жовтня електронна петиція "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва" від 30 липня набрала необхідні 25 тис. Голосів на сайті глави держави для її розгляду. Зеленського закликали невідкладно внести до Верховної Ради законопроект про ліквідацію ОАСК.

Ініціатор петиції закликав президента ліквідувати ОАСК в зв'язку з "повною втратою авторитету Окружним адміністративним судом м.Києва - зокрема, через вміст опублікованих Національним антикорупційним бюро України в липні 2019 року і в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкоріненою в суді корупції і практиці неправосудности рішень ".

17 липня НАБУ повідомило про те, що вручило підозри голові Окружного адмінсуду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку, а також ще дев'яти особам. Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади. Підозри НАБУ і САП ґрунтуються на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019 році. У будівлі суду в той же день провели обшуки.

3 серпня ВАКС обрав стосовно Зеновія Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Фігуранти розслідування Павло Вовк, його заступник Євген Аблов, а також Богдан Санін, Ігор Качур, Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко, Віктор Шулежко і Володимир Келеберда одночасно пішли у відпустку. В ОАСК заявили, що НАБУ тепер не може допитати цих суддів, так як це буде порушенням їх конституційного права на відпочинок.

11 серпня в НАБУ повідомили про те, що оголосило в розшук сімох фігурантів справи, включно із Павлом Вовком.

1 вересня Вища рада правосуддя відхилив клопотання генпрокурора Ірини Венеіиктової і відмовився усувати з посад Павла Вовка і ще п'ять суддів ОАСК.

У липні минулого року Генпрокуратура спільно з НАБУ провела низку слідчих дій в Окружному адміністративному суді Києва.

В ході торішніх обшуків в ОАСК були виявлені записи, що свідчать про втручання суду в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На них людина з голосом, схожим на голос Вовка, дає вказівки адвокатам і суддям, як "вирішувати питання" з ВККС.