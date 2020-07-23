Зеленський чекає від Путіна підписання угоди про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський чекає, що угода про повну і всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування в Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн "Нормандської четвірки", тобто президентом Росії Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

"У нас справді багато професіоналів, які знаходяться в постійних переговорах у форматі засідання ТКГ, і які домовилися про дуже серйозний крок для всієї нашої країни - постійне припинення вогню. Цей документ зараз очікує підписання всіх сторін Нормандської групи. Вірю в те, що всі сторони - Україна, Франція, Німеччина і РФ підпишуть, і з 27 числа, вірю, що може настати момент, коли буде постійне припинення вогню", - цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

Водночас глава держави зазначив, що досягнуті домовленості не позбавляють українських військових можливості для самозахисту.

Президент зазначив, що Україна виконує свою частину Мінських домовленостей, і весь світ це бачить.

"Інша сторона також повинна продемонструвати готовність їх виконувати", - йдеться в повідомленні без чіткого зазначення, хто мається на увазі під "іншою стороною".

Щодо деталей досягнутих домовленостей про постійне припинення вогню на лінії розмежування в Донбасі, то, за словами президента, їх окремо напрацьовувати ТКГ в межах Мінського формату.

Нагадаємо, напередодні сторони Тристоронньої контактної групи на переговорах з Донбасу домовилися про повне припинення вогню з 27 липня. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня на окупованих територіях Донбасу сторони повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

Також зазначається, що на засіданні ТКГ боку за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території Донбасу.

Відповідні заходи узгоджені на ТКГ України з Росією і підтримані ОБСЄ.

Також Зеленський відреагував на досягнення домовленості про припинення вогню і зажадав роз'яснень по всім пунктам Мінських угод.

