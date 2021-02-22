Зеленський і Данілов обговорили план роботи РНБО на найближчий час

Президент України Володимир Зеленський і секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов обговорили найближчий план роботи РНБО і наступні кроки в контексті виконання нещодавніх рішень щодо впровадження санкцій, повідомляє прес-служба глави держави.

"Олексій Данілов поінформував президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах", - ідеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники уточнили плани роботи РНБО на найближчий період і обговорили питання збільшення штатної чисельності апарату РНБО.