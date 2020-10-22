Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю на тему "Осінь-2020: перемоги та виклики" чотирьом українським телеканалам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Фейсбук.

"Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги та виклики" чотирьом українським телеканалам", - розповіли в ОП.

Зазначається, що запис розмови буде показано сьогодні, 22 жовтня, в ефірі: телеканалу "Україна" - о 18:00; "1+1" - о 18:25; "ICTV" - о 20:20; "Інтер" - о 23:00.