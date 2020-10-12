Зеленський дав Венедіктовій термін до кінця року, щоб "показати результат"

Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генеральному прокурору Ірині Венедіктовій термін до кінця 2020 року, щоб показати якийсь результат.

Про це він повідомив в інтерв'ю BBC Україна, коментуючи зняття з посади попереднього глави відомства Руслана Рябошапки.

За словами Зеленського, за півроку своєї роботи екс-генпрокурор не показав ніяких істотних результатів, і якщо робота Венедіктової виявиться такою ж неефективною, її він теж звільнить.

"Якщо зараз чинний генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона - це вона, жінка, професійна жінка - якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку ж відповідь", - запевнив президент.

Нагадаємо, попередній генпрокурор Рябошапка був відправлений у відставку 5 березня у зв'язку з оголошеною йому "недовірою".

Замість нього була призначена Ірина Венедіктова, яка раніше займала посаду в.о. директора Державного бюро розслідувань.