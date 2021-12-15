Зеленський їде до Брюсселя на саміт Східного партнерства

Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня здійснить робочий візит до Брюсселя для участі у шостому саміті Східного партнерства.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Також у заході візьмуть участь Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав – членів Євросоюзу та країн Східного партнерства.

У межах візиту до Брюсселя Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Європейського Союзу і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зеленський відвідає 16 грудня штаб-квартиру НАТО у Брюсселі.