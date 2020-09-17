Зеленський: Депутат Юрченко отримав підозру і обов'язково "сяде"

Президент Володимир Зеленський задоволений, що у лавах "Слуги народу" викрили людину, підозрювану в отриманні хабара, та заявив, що серед чиновників залишається ще багато хабарників, проте до всіх "доберуться".

Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ на Львівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже радий, що знайшли першого хабарника, хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, ми знаємо, особливо в областях на місцях, але ми до всіх доберемося", - сказав Президент.

Зеленський також заявив, що "радий", що виявили "першого хабарника" саме в Партії "Слуга народу". За його словами, "люди бачать, що все повинно бути справедливо, немає ніяких виключень".

"Радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу" (депутат Юрченко - ред.) і який був такий, знаєте, завжди казав, що він чесна, порядна людина. Я дуже радий, сьогодні дала підозру генеральний прокурор, він її отримав і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади повинні ми всі робити, очищення влади повинні починати з себе, нічого не боятися", - підкреслив глава держави.

Президент також зауважив, що "люди приходять до влади, вони чемні, чесні, але міцності їм не вистачає".

"Ось вам приклад, коли у людини міцність тривала упродовж одного року. На жаль", - прокоментував Зеленський ситуацію з нардепом Юрченком.

Водночас Президент висловив сподівання, що надалі правоохоронні органи ефективніше виконуватимуть свою роботу.

"На жаль, правоохоронці стали працювати так дуже швидко, коли вони відчули від мене такий, скажімо так, сигнал, і відчули, що під ними їх трони трішечки хитаються і вони можуть залишити свою посаду, одразу з'являється у нас кейс. Я би хотів, щоб вони не чекали таких випадків, а самі це робили щодня, виконуючи свої обов'язки", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

15 вересня генпрокурор Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабара народному депутату Юрченку і закликало генпрокурора погодити йому підозру.

17 вересня генпрокурор повідомила, що підписала підозру Юрченку.

У четвер Юрченка виключили з фракції "Слуги народу".