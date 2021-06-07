Зеленський: для України настав час отримати План дій щодо членства в НАТО

Київ очікує, коли НАТО надасть їй План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в опублікованому в неділю інтерв'ю інформаційному порталу Axios, передає УНН.

"Ми знаходимося в небезпеці прямо зараз, на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога. План дій щодо членства в НАТО - це реальний сигнал, це явний знак. Це ще не членство, але дійсне бачення України як частини альянсу в доступному для огляду майбутньому", - сказав президент.

Зеленський додав, що через нерішучість НАТО щодо прийняття до своїх лав України підтримка такого курсу всередині країни слабшає. "Якщо нас дійсно чекають в НАТО і хочуть бачити в рядах членів, то не треба дивитися в біноклі, в якийсь віддалене майбутнє і обговорювати це майбутнє", - додав він.

Саміт НАТО пройде 14 червня в Брюсселі. У ньому візьме участь президент США Джо Байден.

Раніше Зеленський заявив, що альтернативою Альянсу є підписання аналогу Будапештського меморандуму для України.