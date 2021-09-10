Президент України Володимир Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією, але це буде трагічною помилкою Москви.

Про це Зеленський заявив у межах форуму Ялтинської європейської стратегії у форматі YES Brainstorming 2021 у Києві в п'ятницю, 10 вересня.

"Вважаю, може бути. Так і є. Мені здається, що 2014 рік був таким, на жаль, що так звучить, кроком вперед у цьому питанні з боку Росії, і потім завдяки українцям - кроком назад, їх було зупинено", - відповів глава держави на запитання, чи існує ймовірність повномасштабної війни.

"Якщо буде потужна ескалація з боку Росії - це найстрашніше, що може бути. На жаль, така можливість є", - сказав Президент і додав, що це буде трагічною помилкою Москви, і ніколи більше не буде дружнього ставлення України до Росії та Білорусі.

Судебно-юридическая газета

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