Президент України Володимир Зеленський допускає пом'якшення карантинних заходів в Україні після 24 квітня, якщо ситуація з коронавірусом не буде погіршуватися.

"З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом'якшені. Чому? Тому що частково людей потрібно буде відпускати на роботу, частково ті галузі, які для нас дуже важливі, будуть відкриватися. Частково може бути пом'якшення в травні щодо транспорту. Тобто, такі речі будуть, якщо не буде дуже великої хвилі (захворюваності коронавірусом - ІФ), - сказав він в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері.