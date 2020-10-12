Зеленський допустив можливість мирної угоди з Путіним

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії дав інтерв'ю для програми BBC HARDtalk, в якому заявив, що вірить у можливість укласти з президентом Росії Володимиром Путіним мирну угоду щодо Донбасу.

Журналіст Стівен Сакур запитав Зеленського: "Чи вірите ви, що зможете укласти мирну угоду з Володимиром Путіним, яка поверне вам всі ваші території, включно з Кримом?"

"Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру", - відповів президент України.

Разом з тим Зеленський запевнив, що Україна продовжує у ситуації з Донбасом наполягати на виконанні Мінських домовленостей, а не на тому, чого домагається Путін.

"Я йому неодноразово відкрито говорив: ні, будуть умови, будуть особливі умови, закон про особливий статус - це зміни в Конституції згідно з децентралізацією. Воно все має бути, я з цим згоден, але зміни Конституції, ті, які вони хочуть, вони сьогодні неможливі. І передача кордону українській владі після виборів - це неправильно. Ми не можемо забезпечити вибори там. Ніхто зі спостерігачів не приїде. Хто буде приїжджати на ту частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди", - констатував Зеленський.

Також він заявив, що піде з президентської посади, якщо не зможе закінчити війну. При цьому Зеленський не уточнив, що має на увазі - дострокове припинення повноважень чи відмову балотуватися на другий президентський термін.

"Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", - сказав Володимир Зеленський і додав, що за владу не тримається.

Наразі найголовнішим своїм досягненням у припиненні бойових дій на Донбасі Зеленський вважає повне і всеосяжне припинення вогню, яке триває понад 70 днів і за час якого внаслідок обстрілів з боку бойовиків загинув один український військовий.

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