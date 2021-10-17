Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених у РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у народного депутата Віктора Медведчука українське громадянство. Однак, за словами глави держави, якби Росія підтвердила наявність у нього російського паспорта, то Україна розглянула б можливість обміну Медведчука на українських політв'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти тижня".

"Віктор Медведчук-громадянин України і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на Героїв України, громадян, які перебувають не в Україні", - заявив Зеленський.