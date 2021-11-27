Зеленський доручив добудувати музей Голодомору до наступної річниці трагедії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що друга черга Національного музею Голодомору-геноциду повинна бути добудована до 90-ї річниці трагедії, яка буде наступного року.

Про це він заявив на заході з ушанування пам’яті жертв Голодомору, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що перша черга реконструкції музею вже фактично добудована і наступна має бути готовою до 90-х роковин трагедії.

«Про це та про низку інших заходів я підписав ... відповідний указ. І це питання не лише обов'язку, поваги, честі. Це питання нашого із вами існування», - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що як тільки зникне пам'ять про мільйони померлих і ненароджених українців, зникнемо й ми самі - «як нація, як суспільство, як держава, як люди».

«Ми досі не знаємо імен багатьох українців, які померли від Голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, села, тож немає у кого спитати. Але він не зміг знищити нас остаточно, тож є кому це пам'ятати», - зазначив він.

Вчора Зеленський підписав указ про заходи, які мають бути проведені у 2022 - 2023 роках у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору в Україні. У ньому він доручив органам влади забезпечити завершення реконструкції першої черги та будівництво і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду у наступному році.

Довідка

Національний музей Голодомору-геноциду був утворений 8 липня 2009 року за наказом Кабінету Міністрів. Його відкриття відбулося у серпні 2009 р. Першу чергу комплексу побудували у 2008 році, другу чергу почали реалізовувати 2017 року.

7 вересня 2021 року Національний музей Голодомору-геноциду відкрив оновлену експозицію Зали пам’яті, модернізовану в межах реконструкції першої черги музею.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, у Львові відбулися заходи з вшанування пам'яті жертв Голодоморів. Щороку у четверту суботу листопада вшановують пам'ять мільйонів вбитих українців.

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