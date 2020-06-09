Зеленський доручив реформувати Службу зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський доручив новому керівнику Служби зовнішньої розвідки Валерію Кондратюку її реформування. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Розвідка повинна ефективно виявляти потенційні загрози та виклики українським інтересам і протидіяти їм. Отримання упереджувальної інформації про плани і наміри ворогів нашої державності, незалежності, нашого суверенітету - це ключова функція розвідки", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Служба зовнішньої розвідки повинна проводити ефективну інформаційну діяльність для розробки оптимальної переговорної позиції України як в Мінську, так і під час засідання у нормандському форматі.

Зеленський також акцентував увагу нового глави СЗР на питанні захисту національних економічних інтересів України і наголосив, що гальмування невигідних нашій країні проектів повинне бути точкою зосередження зусиль розвідки.

За словами президента, Служба також повинна сприяти українському ОПК в розробці і виробництві власних зразків озброєння і військової техніки.

Крім того, СЗР повинна займатися захистом українців за кордоном в умовах глобальних потрясінь, насамперед пандемії коронавірусу, а також від посягань терористів і міжнародної злочинності.

"Виконання цих завдань потребує оптимізації організаційної структури, всіх аспектів розвідувальної діяльності та професійної підготовки працівників української зовнішньої розвідки. Валерій Віталійович, доручаю вам професійно реформувати Службу зовнішньої розвідки України, впровадивши сучасні моделі управління розвідувальною діяльністю, персоналом та стратегічними комунікаціями", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив Валерія Євдокимова з посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Указом No212/2020, замість Євдокимова, Зеленський призначив на цю посаду Валерія Кондратюка. Указ про призначення також датований 5 червня.

У січні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект No 2412-п "Про розвідку". За документ проголосували 233 парламентаря. Згідно з пояснювальною запискою, в документі приведена у відповідність з Конституцією норма про те, що Рада нацбезпеки і оборони координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Також в проекті закону врахували зауваження експертів і виключили Службу безпеки з переліку розвідорганів. Замість цього документ визначає СБУ як суб'єкт розвідувального співтовариства. Це зроблено для того, щоб спецслужба могла координувати діяльність і попереджати міжвідомчі конфлікти органу спецпризначення з правоохоронними функціями і розвідувальних органів.