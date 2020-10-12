Зеленський і Дуда зробили спільну заяву

Президенти України Володимир Зеленський та Республіки Польща Анджей Дуда наголосили на важливості українсько-польських двосторонніх відносин, які мають характер стратегічного партнерства.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій на сайті глави Української держави.

"Висловлюємо свою волю до їхнього всебічного розвитку на благо наших суспільств і економік. Погоджуємося, що пандемія коронавірусу суттєво вплинула на глобальний та регіональний порядок. Ми наголошуємо на необхідності посилення міжнародної співпраці задля подолання нових викликів і загроз", - зазначається у документі.

Глави держав також наголосили на повазі України та Республіки Польща до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин, одночасно закликаючи до припинення незаконної окупації Автономної Республіки Крим та агресії, що триває на Донбасі.

Сторони засудили злочини проти людяності, зокрема вчинені на ґрунті ненависті, які жодним чином не можуть бути виправдані, і визнали важливість гідного вшанування пам'яті невинних жертв конфліктів і політичних репресій ХХ століття.

Президенти України та Польщі засудили акти наруги над українськими пам'ятками культури й місцями пам'яті в Польщі і польськими пам'ятками культури й місцями пам'яті в Україні, а також закликали відповідні органи влади здійснювати належну опіку над ними.

"Ми підтверджуємо важливість захисту прав національних меншин в Україні та Республіці Польща, зокрема в галузі освіти, відповідно до взятих міжнародних зобов'язань та двосторонніх угод. Засади функціонування шкіл польської меншини в Україні та шкіл української меншини в Польщі будуть врегульовані угодою між нашими урядами в окремому порядку", - зазначили глави держав.

Зеленський і Дуда також підтвердили налаштованість обох держав взаємодіяти з метою подальшого поглиблення відносин України з Європейським Союзом на принципах асоціації та глибокої економічної інтеграції, і позитивно оцінили підсумки 22-го Саміту Україна - Європейський Союз, який відбувся 6 жовтня цього року.

Українська сторона підтвердила незмінність курсу держави на реалізацію комплексу амбітних реформ, зміцнення верховенства права та подолання корупції, а польська - готовність надавати подальшу підтримку системним перетворенням в Україні.

Сторони також наголосили на важливості взаємовигідного економічного співробітництва з метою повного використання можливостей, що пропонуються українським і польським ринками в контексті функціонуючої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною.

"Вбачаємо необхідність невідкладно активізувати роботу Українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Інтересам двох держав відповідає зростання обсягів взаємних інвестицій в Україні та Польщі, для чого важливо створювати сприятливі умови для ведення бізнесу", - заявили президенти.

Вони підкреслили необхідність подальшої співпраці в енергетичній сфері задля зміцнення енергетичної безпеки в регіоні та Європі в цілому з огляду на важливість підвищення надійності та диверсифікації постачання енергоносіїв, а також забезпечення прозорості енергетичного сектору.

Зазначається, що Республіка Польща підтримує поглиблення співпраці України з ініціативою "Тримор'я".

Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща, наступне засідання якого в повному складі відбудеться у Варшаві.

"Визнаємо, що гуманітарна та культурна співпраця залишається важливою частиною двостороннього порядку денного та буде спрямована на сприяння міжлюдським контактам, розробку нових ініціатив та реалізацію спільних проєктів у сферах освіти, науки, охорони здоров'я, спорту, молодіжних обмінів, туризму", - заявили президенти України і Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою 11-13 жовтня перебувають з офіційним візитом в Україні.