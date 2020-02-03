Зеленский и Эрдоган начали встречу тет-а-тет

В Киеве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который находится в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония встречи состоялась возле Мариинского дворца в Киеве. Главы государств осмотрели строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Турецкой Республики.

После встречи президентов в формате один на один состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также будут подписаны украинско-турецкие двусторонние документы.

Главы государств встретятся с представителями средств массовой информации.

Также президенты Украины и Турецкой Республики примут участие в украинско- турецком бизнес-форуме