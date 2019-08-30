Зеленский и Эрдоган запланировали провести в этом году заседание Стратегического совета высокого уровня

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны договорились до конца текущего года провести в Киеве заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, стороны подчеркнули настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества во всех направлениях, представляющих взаимный интерес.

"В развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита президента Украины в Турецкую Республику 7-8 августа текущего года, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили планы относительно проведения в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Турции проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ. В данном контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Анкаре состоялась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.