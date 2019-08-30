Зеленский и Макрон полтора часа говорили по телефону по поводу G7 и возвращения туда РФ

29 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, которая длилась 1,5 часа

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что были обсуждены результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в г. Биаррице (Франция).

Зеленский приветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России на эту международною площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма.

Украинский президент выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году.

Украинский лидер также сообщил французскому коллеге о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

