Зеленский и Нетаньяху провели официальную встречу

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Премьер тепло поприветствовал Зеленского и сказал, что целью встречи является установление сотрудничества Украины и Израиля в сфере компьютерных технологий и туризма. Также политические лидеры обсудили вопросы Холокоста.

Зеленский рассказал Нетаньяху, что для него является честью представлять украинский народ, который остро ощутил на себе трагедию Холокоста.

Президент Украины подарил Нетаньяху письмо из Украины, в котором рассказаны истории украинских евреев, которые стали жертвами Холокоста.

Также президент поделился с Нетаньяху историей своей семьи. Он рассказал, что его дед-еврей воевал на фронте и внес свой вклад в победу над нацистами.

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