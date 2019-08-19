Зеленский и премьер Израиля проводят переговоры в Киеве (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Государства Израиль Нетаньяху проводят переговоры в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца.

Зеленский и Нетаньяху осмотрели строй почетного караула, выстроенный перед Мариинским дворцом. После исполнения государственных гимнов Украины и Израиля президент и премьер-министр представили друг другу официальные делегации.

Читайте такжеСтало известно, какие вопросы Нетаньяху обсудит с Зеленским во время своего визита в Украину

После представления лидеры Украины и Израиля отправились в церемониальную резиденцию президента Украины, где начались запланированные переговоры.

Ожидается, что после переговоров состоится церемония подписания украинско- израильских документов, а затем президент Украины и премьер-министр Израиля сделают заявления для СМИ.

Кроме того, Зеленский и Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яре.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневным визитом

Нетаньяху вечером 18 августа прибыл в Киев с двухдневным визитом - это первый за 20 лет визит главы израильского правительства в Украину.