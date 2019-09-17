Зеленский и Путин могут встретиться в октябре - росСМИ

В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Ожидается принятие решений, которые дадут возможность для встречи президентов.

Об этом сообщает российское издание "Комерсантъ".

Отмечается, что на заседании в Минске могут быть согласованы сроки разведения войск, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера" (вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными).

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре - на саммите в Нормандском формате, - приблизится к 100%", - говорится в сообщении.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет в Минске 18 сентября, второе по счету в этом месяце. Предыдущее состоялось 4 сентября.

"Предстоящая встреча будет ключевой: переговорщикам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже", - сообщает издание.

Напомним, 11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с Путиным, ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. После этого президент Украины еще несколько раз говорил с президентом РФ по телефону. В последний раз это произошло 8 сентября, тогда Зеленский обговорил с Путиным состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

ATR.ua

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