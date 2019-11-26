Зеленский и Путин поговорили о газе и разукомплектованных кораблях

Президенты Украины и России в понедельник, 25 ноября провели телефонный разговор в котором обсудили вопросы газовых переговоров а также различные вариации продления газовых контрактов.

Кроме того, Владимир Зеленский поднял вопрос разукомплектования возвращенных Россией украинских военных кораблей.

Комментируя итоги переговоров, в офисе президента Украины отметили: "Глава украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах".

В пресс-службе Кремля, в свою очередь отметили: "Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях".

Напомним, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли.

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