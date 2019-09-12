Зеленский и Трамп могут встретиться с 23 по 26 сентября - Тейлор

Встреча в указанный период состоиться в Нью-Йорке, где будет проходить сесия Генассамблеи ООН.

Лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке с 23 по 26 сентября, точная дата определяется. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке", - сказал он, отметив, что графики президентов продолжают согласовывать.

Тейлор также добавил, что относительно визита украинского президента в Вашингтон дата встречи с его американским коллегой еще не определена. "Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи, - ред.)", - отметил посол.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что Зеленский посетит Соединенные Штаты 23 сентября для участия в Генеральной ассамблее ООН. По материалам: Интерфакс-Украина