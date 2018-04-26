Зеленский и Вакарчук - лидеры доверия украинцев среди политиков, - опрос группы "Рейтинг"

Украинцы готовы поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на парламентских выборах, если бы они происходили в это воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

За эту политическую силу готовы отдать голоса 5,9% опрошенных граждан. Также в Верховную Раду могла бы пройти "Батькивщина" (9,2%), "Оппозиционный блок" (6,1%), "Гражданская позиция" (5,7%), "Радикальная партия" (4,9%), "За життя" (4,7%), "БПП Солидарность" (4,5%) и "Самопомич" (3,1%).

В то же время, среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, поддержка политсилы "Слуга народа" составляет 9%. Высокий рейтинг также у "Батькивщины" (15,6%), "Гражданской позиции" (9,7%), "Оппозиционного блока" (9,6%), "За життя" (8,2%). Также в парламент прошли бы "Радикальная партия" (8%), БПП "Солидарность" (7,6%) и "Самопомич" (5,2%).

Кроме того, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, то пятерка лидеров выглядела бы так: Юлия Тимошенко (8,8%), Анатолий Гриценко (6,6%), Юрий Бойко и Святослав Вакарчук (по 6% каждый) и Владимир Зеленский (5,8%) среди всех опрошенных. Между тем действующийпПрезидент - шестой в списке с 5,5%. Его рейтинги сравнялись с рейтингами лидера РПЛ Олега Ляшко. А вот поддержка Вадима Рабиновича составляет 3,8%.

Лидером так называемого "второго рейтинга", по результатам исследования, стал Владимир Зеленский. Его на президентских выборах могли бы поддержать 5,5% граждан, которые не определились с кандидатом из основного списка. Второе место занял Святослав Вакарчук - 4%, а третье Юлия Тимошенко - 3,8%.

Также среди политиков самым высоким уровнем доверия пользуются Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук. Согласно результатам исследования, полностью доверяют Зеленскому 12% опрошенных, а скорее доверяют - 20%. Святославу Вакарчуку полностью доверяют 11% граждан, а скорее доверяют - 22%.

Анатолию Гриценко полностью доверяют 9% опрошенного населения, а 17% - скорее доверяют. Юлии Тимошенко полностью доверяют 7% (скорее доверяют - 13%), Олегу Ляшко - 6% (скорее доверяют - 11%), а Юрию Бойко - 5% (скорее доверяют - 13%). Петру Порошенко полностью доверяют лишь 4% украинцев (скорее доверяют - 9%). В то же время нынешний президент является лидером недоверия украинцев - ему совсем не доверяют 66% опрошенных, а скорее не доверяют - 16%.

Аудитория исследования - граждане Украины от 18 лет, выборка 6000 респондентов. Погрешность не более 1,5%. Опрос проводился в период с 10 по 22 апреля 2018 года.