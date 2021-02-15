Зеленський хоче, аби Україна виробляла вакцини від COVID-19 спільно з Еміратами

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів провів зустріч з керівництвом Управління охорони здоров'я Дубая. Сторони розглянули можливість спільного виробництва вакцини від COVID-19, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

"Президент поцікавився досвідом ОАЕ у зберіганні, транспортуванні та використанні вакцини проти COVID-19, а також питанням виробництва Еміратами власної вакцини та можливою зацікавленістю еміратської сторони у співпраці з українськими компаніями. Керівники Управління охорони здоров'я Дубая запропонували представникам України ознайомитися з тим, як в ОАЕ зберігають та транспортують вакцини. Вони також привітали ініціативу Глави Української держави щодо можливості спільного виробництва вакцини Україною та ОАЕ й висловили готовність працювати в цьому напрямку", - повідомляє пресслужба Президента.

Повідомляється також, що Зеленський дав завдання Міністерству закордонних справ України разом з Міністерством охорони здоров'я створити спільну робочу групу для співпраці та обміну досвідом з еміратською стороною в питаннях, пов'язаних з вакцинацією проти COVID-19.

Ситуація з вакцинами в Україні

Україна, де ще не стартувала вакцинація, уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника - Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують в МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші - а це трохи менше мільярда гривень - у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Угода проводиться через компанію-посередника в Україні "Лекхім", яку вибрав сам виробник.

Варто зазначити, цього тижня Національне антикорупційне бюро повідомило, що у лютому почало розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19. Мва, ймовірно, йде про вакцини виробника Sinovac Biotech.

Раніше агенство Reuters з посиланням на лист імпортера, компанії "Лекхім", повідомило, що план України щодо розгортання вакцини від коронавірусу китайського виробника Sinovac з наступного місяця може бути відкладений через нормативні обмеження.

Зазначимо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше також оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax.

У той же час Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 млн доз вакцини від COVID-19 з ініціативи COVAX.

Очікується, що безкоштовно.

На сьогодні відомо, що в Україні повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX. Крім того очікується, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Старт вакцинації в Україні очікується в лютому.