Президент Володимир Зеленський хоче, щоб обмеження проти олігархів в Україні працювали і за кордоном. Він доручив розробити відповідний механізм Міністерству юстиції.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Інтерфакс-Україна..

"Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів та діяльності таких осіб за кордоном", - пояснив він.

За словами Малюськи, статус олігарха "автоматом" призведе до проблем для ведення бізнесу за кордоном. Однак міністр підкреслив, що Україна хоче, аби це було закріплено на рівні документів.

"Опір великий, війна не закінчилася. Ще є кілька рубежів захисту, які, очевидно, будуть задіяні олігархами. Але поки нічого непрогнозованого не сталося, вони не вигадали чогось такого, чого ми заздалегідь не очікували", - зазначив Малюська.

23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов'язані подавати електронну декларацію.

Усі чиновники повинні будуть обов'язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.

Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. Повноцінно реєстр запрацює з травня 2022 року.