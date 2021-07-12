Зеленський хоче залучити США до врегулювання війни в Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче залучити Сполучені Штати Америки до переговорного процесу з врегулювання війни в Донбасі. Свої плани він буде обговорювати з лідерами США і Німеччини. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, він ще не встиг обговорити питання залучення США до врегулювання на Донбасі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але це в планах його візиту до Берліна.

"Про залучення Байдена до нормандського формату. Ми ще не встигли про це говорити. Я хотів би, щоб США допомагали нам в питанні мирного врегулювання на Донбасі. Це буде в нормандському форматі, якщо учасники будуть "За" або це буде в іншому форматі. Це питання переговорів. У мене буде зустріч з Байденом, я також буду піднімати це питання", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ), посол Яшар Халіт Чевік наголосив на посиленні порушення режиму припинення вогню на Донбасі і обмеження свободи пересування.

"Ситуація з безпекою на сході України не покращується, а виклики тільки загострюються", - наводить слова Чевік прес-служба ОБСЄ. По матерiалам: РБК- Україна / Підготував/ла : Дубенко Вадим