Зеленский хочет обсудить в Париже обмен по формуле "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить на встрече "нормандской четверки" 9 декабря обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", включая его конкретные сроки, пишет "Радио Свобода".

"Я тоже хочу говорить когда. Если всех, то когда? Для меня ответ на вопрос "когда?" - это конкретные сроки и "в ближайшее время", - заявил Зеленский во время брифинга после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Обмена по формуле "всех на всех" неоднократно требовал Кремль. Таким образом Россия планирует получить ценных свидетелей своих военных преступлений в Донбассе - осужденных в Украине боевиков ОРДЛО и кадровых российских военных. Украина от такого варианта обмена отказывалась.

Как сообщалось, лидеры Украины, Германии, Франции и России на "нормандском саммите" в Париже могут подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования ситуации в Донбассе.

15 ноября президенты Украины и Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обсудили предстоящий саммит "нормандской четверки" в Париже. 18 ноября дату и место "нормандского саммита" подтвердили в Кремле.

По данным Le Figaro, целью саммита является "открытие новой последовательности имплементации Минских договоренностей".14 июля в Париже и 2 сентября в Берлине состоялись встречи внешнеполитических советников лидеров "нормандской четверки" с целью восстановление работы формата.

Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года. По материалам Радио Свобода