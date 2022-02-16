Зеленський лідирує у президентському рейтингу - опитування Рейтингу

Президент Володимир Зеленський залишається лідером електоральних уподобань українців з відривом від п'ятого президента Петра Порошенка майже на 8%.

При цьому Порошенко лідирує в антирейтингу, а Зеленський - на третьому місці. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування Групи Рейтинг, проведеного в середині лютого.

У Рейтингу повідомили LIGA.net, що стороннього замовника не було - це власне дослідження компанії.

Українців запитали, за кого вони б проголосували, якби вибори президента відбулися найближчим часом.

Серед тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором, вийшли такі результати (у дужках - дані опитування Групи Рейтинг на 16-18 грудня):

Володимир Зеленський - 24,6% (24,2%);

Петро Порошенко - 16,8% (13,7%);

Юлія Тимошенко - 9,6% (9,6%);

Юрій Бойко - 8,3% (9,2%);

Євген Мураєв - 6,9% (6,9%);

Ігор Смешко - 6,6% (6,7%);

Дмитро Разумков - 6,2% (6,8%);

Володимир Гройсман - 5,7% (6,2%);

Олег Ляшко - 3,1% (3,1%).

Інші кандидати набрали менш як 3% голосів.

В антирейтингу лідирує Порошенко (43%), за ним Юрій Бойко (36%), а потім - Зеленський (33%).

Опитування проводилося телефоном з 12 по 13 лютого серед 2000 українців віком від 18 років по всій Україні, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Статистична похибка - не більше 2,2%.

За даними соцопитування Центру Разумкова, оприлюдненого 1 листопада, Зеленський очолив президентський рейтинг та антирейтинг.

Опитування КМІС на середину лютого: Зеленський - 25,1%, Порошенко - 21,8%, Тимошенко - 11,8%, Бойко - 8,3%, Разумков - 7,2%.



