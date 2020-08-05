Зеленський і Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків

Президент України Володимир Зеленський і його білоруський колега Олександр Лукашенко під час телефонної розмови обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Про це 5 серпня повідомляє сайт Офісу президента.

Зеленський висловив переконання, що бойовикам, які воювали на Донбасі проти української армії, не вдасться уникнути справедливого покарання.

"Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно із чинними міжнародно-правовими документами", - підкреслив глава держави.

Крім цього, співрозмовники обговорили питання підготовки до третього Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться восени цього року, і ситуацію з поширенням COVID-19 на території обох держав.