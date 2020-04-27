Зеленський і Макрон наголосили на важливості продовження переговорів для досягнення миру на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові в понеділок приділили окрему увагу ситуації на сході України і стану реалізації домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в "нормандському форматі" в грудні 2019 року.

Як повідомляє в понеділок прес-служба глави Української держави, президент Франції привітав його із взаємним звільненням утримуваних осіб 16 квітня 2020 року, в рамках якого до України повернулися 20 осіб.

"Відзначено важливість продовження переговорів для досягнення миру на Донбасі", - наголошується в повідомленні.

