Зеленский: Меня избрали как президента, который прекратит войну

Президент Владимир Зеленский назвал главной целью своего президентства прекращение войны на Донбассе. Об этом Зеленский заявил в ответ на вопрос журналистов на пресс-марафоне в Kyiv Food Market. Трансляцию ведет телеканал "112 Украина".

"Когда меня избрали президентом, я хочу напомнить, какого Зеленского выбрало общество. Президента, который прекратит войну. Поэтому именно такой Зеленский и остается. И я всегда буду оставаться таким, таким человеком. Каким образом мы это прекратим? Это мы потом будем обсуждать, какие есть планы, как мы можем это сделать. Но главная моя цель и это моя главная линия. Я такой человек. Я говорю, я хочу прекратить эту войну и я думаю, что именно это моя миссия в течение этих пяти лет", - отметил Зеленский.

По его словам, основной ошибкой Украины было то, что власть не смогла помочь внутренне перемещенным лицам и они вернулись обратно в ОРДЛО.

"Наша главная, я думаю, ошибка была, когда много людей приехало из оккупированной части, временно, оккупированной части. Люди приехали сюда к нам и мы как власть, именно власть, не обычные люди, а мы как власть не обеспечили их местами проживания, работой, помощью. Многим, как власть, не обеспечили нормально это. И много из них уехало, вернулись обратно просто ища убежище. Это гражданские люди они никогда не воевали, они нормальные люди, живые.

Глава государства добавил, что если человек на Донбассе думает, что он не украинец, Зеленский не может влезть ему в мозг и объяснить.

"Я обращаюсь ко всем украинцам, а если на Донбассе человек думает, что он не украинец, я не могу сейчас влезть ему в мозг, сейчас не могу и это объяснить. Это его видение и это его желание. Поэтому вся та часть людей, которые живут там и они знают, думают и чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями - это наш план А", - заявил он.

Напомним, сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский устроил пресс-марафон на столичном фудкорте Kyiv Food Market.

Представители медиа задают ему вопросы группами по 7−10 человек. Группы сменяют друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.

Офис президента аккредитовал более 300 журналистов для участия в пресс-марафоне