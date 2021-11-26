Зеленський і Меркель за координацію України та ЄС щодо міграційної кризи на кордоні країн ЄС із Білорусі

Президент Володимир Зеленський і канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважають важливою координацію дій України та Європейського Союзу для недопущення використання міграційної кризи на кордоні країн ЄС із Білоруссю для дестабілізації ситуації у Євросоюзі та Україні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за результатами проведення телефонної розмови між Зеленським і Меркель, передають Українськi Новини.

"...була обговорена міграційна криза на кордонах країн ЄС з Білоруссю. Співрозмовники наголосили на важливості координації дій між Україною та Євросоюзом для недопущення використання міграційної кризи з метою дестабілізації ситуації в державах Європейського Союзу та в Україні", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, було обговорено ситуацію з безпекою, пов'язану з концентрацією військ Росії на кордоні з Україною.

"Співрозмовники погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародної спільноти щодо локалізації загроз із боку Росії та збереження санкційної політики", - додано в повідомленні.

Зеленський поінформував канцлера про ситуацію на Донбасі, а також кроки, які робить Україна з метою досягнення миру. Співрозмовники наголосили на необхідності продовження роботи в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Франція, Німеччина). Президент подякував Меркель за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за активну позицію у переговорах у "нормандському форматі".

1 листопада Зеленський і Меркель обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі й енергетичну кризу в Європі.