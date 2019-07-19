Зеленський: ми готові обміняти Вишинського на Сенцова

Україна готова у якості першого кроку щодо обміну утримуваними обміняти керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на українського режисера Олега Сенцова. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у Києві в п'ятницю, відповідаючи на питання журналістів, передає кореспондент УНН.

"Ми ж не кажемо про обмін з приводу наших моряків - моряків нам повинні повернути. Якщо про добру волю, і ми дійсно бажаємо, щоб такий час прийшов якнайшвидше, ми готові Вишинського поміняти... Сенцов - це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але, я маю на увазі, це не розмінна монета. Хотіли отримати всіх наших політв'язнів, всіх наших військових. Якщо це такі перші кроки - ми готові", - заявив Президент.

Нагадаємо, напередодні прес-секретар Президента Юлія Мендель заявила, що Росія може зробити крок на зустріч Україні у питанні звільнення Кирила Вишинського звільнивши українського політв'язня в Росії Олега Сенцова.