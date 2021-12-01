Зеленський: Ми не зупинимо війну без прямих перемовин із РФ

Президент Володимир Зеленський переконаний в тому, що зупинити військовий конфлікт на сході України без прямих перемовин із Російською Федерацією не вдасться.

Про це сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми повинні сказати правду, що ми не зупинимо війну без прямих перемовин з РФ. Сьогодні це визнали всі зовнішні партнери. Всі зовнішні визнали, а внутрішні не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна та потужна армія”, - сказав Зеленський та додав, що українці хочуть повернути Донбас, тому потрібен діалог.

Президент нагадав про те, що вісім років триває війна на Донбасі. Вісім років, як Росія анексувала Крим. "Я не боюся говорити всім і говорити прямо росіянам про це. Тому водночас – я не боюся прямої розмови з ними. Ми не боїмося прямого діалогу. Ми знаємо, хто з європейських країн нас підтримує , і це правда, і дякуємо їм, а хто з європейських країн вдає, що підтримує Україну і нашу незалежність”, - сказав Зеленський.

Він зазначив що українська армія є найкращою у світі. І здатна захистити нас.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на пленарному засіданні парламенту 1 грудня звернувся до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Минулого року Президент виступив зі щорічним посланням до ВР 20 жовтня.

Конституцією України передбачено, що до повноважень Президента належать звернення зі щорічними та позачерговими посланнями до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

У посланні викладається позиція глави держави з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, або інформація про важливі рішення, прийняті тим відповідно до конституційних повноважень.