Зеленський може балотуватися на другий термін - заступник Єрмака

Володимир Зеленський навряд чи обмежиться одним президентським терміном і буде повторно балотуватися через чотири роки, таку думку в інтерв'ю Дмитру Гордону висловив перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов.

"Моя особиста думка: я не думаю, що (Зеленський обмежиться - ред.) п'ятирічним терміном. Я все-таки вважаю, що буде якесь продовження каденції... Чому? Тому що дійсно п'яти років мало для політика, щоб щось змінити", - сказав Трофімов.

Він наголосив, що це його особиста думка, він не обговорював цю тему з Зеленським.

"Я не можу вирішувати за президента - іти йому чи ні, і що робити. Хай там що, ще багато часу, щоб щось робити, змінювати, робити висновки... Це буде суто його рішення", - сказав він.

Зазначимо, що Зеленський під час передвиборчої кампанії говорив, що планує займати посаду президента один термін.

Відзначимо, що напередодні в одному з інтерв'ю колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Зєленський не став би президентом без Андрія Богдана. А також він припустив, що "можливо, в Україні скоро зміниться і президент". За матеріалами Гордон

