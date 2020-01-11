Зеленский: Мы настаиваем на полном признании вины Ираном

Президент выразил надежду, что Иран готов привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского лайнера

Украина настаивает на полном признании вины Ирана за катастрофу украинского лайнера. Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Мы ждем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, официальным извинениям по дипломатическим каналам", - подчеркнул президент.

Зеленский выразил надежду, что расследование пройдет без искусственных задержек и препятствий. Он настаивает, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для восстановления справедливости.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

9 января премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет сбила иранская ракета.

С таким же заявлением выступили в Британии и Австралии.

В США намекнули на это. Украина просит подтверждений.

В первые дни Иран не признавал, что сбил самолет, и настаивал: крушение - из-за технических неисправностей самолета.

Сегодня в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.