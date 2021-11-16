Зеленський ініціює проведення 18 листопада позачергового засідання ВР, - речниця "СН" Палійчук

Президент України Володимир Зеленський ініціює проведення 18 листопада позачергового засідання Верховної Ради.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер, 18 листопада відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Його ініціював президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих питань щодо економіки та фінансів", - зазначила вона.

За даними Палійчук, в порядку денному законопроекти:

- No5315 - про страхування;

- No5125 - про кредитні спілки, який продовжує реформу небанківського фінансового сектора;

- No5542-1 - щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тис. грн із 1 січня 2023 року;

- No5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії, який стане основою правового регулювання всього ринку фінпослуг;

- No5688 та 5689, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.



