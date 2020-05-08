Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення під час робочої поїздки в Луганську область вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

У Міловому президент відвідав меморіальний комплекс Україна - визволителям.

Зеленський поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції - солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вшанував День пам'яті та примирення й записав для українців відеозвернення.