Зеленський на питання про називання Путіна і влади РФ агресорами: нам потрібен діалог і результат, а не приїхати і в когось плюнути

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для припинення війни на Донбасі і відновлення кордонів України потрібно шукати якийсь коректний формат діалогу, а не "плювати в когось".

"Це як питання: "А ви будете говорити добрий вечір президенту Росії?", "А ви будете сідати з ним за стіл?", "А тиснути руку?", "А стояти поруч, коли фотографують?" Все тут дуже просто. Чого ми хочемо? Нам з вами потрібен результат, я вважаю", - сказав він на брифінгу вночі в Парижі, відповідаючи на питання, чому він не часто називає президента РФ Володимира Путіна і російську владу агресорами.

Зеленський зазначив, що якщо хтось ставить завдання "приїхати і в когось плюнути, то тоді навіщо їхати, щоб говорити і домовлятися?"

"Мені здається, що якщо ми хочемо щось вирішити, повертати людей, то нам потрібно знайти формат діалогу, який буде більш-менш коректним", - вказав він.