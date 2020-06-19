Зеленський на саміті "Східного партнерства": Україна вимагає повноправного членства в ЄС

Східне партнерство корисне для України, якщо наближає країну до членства в Європейському Союзі.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час виступу на відеоконференції лідерів Східного партнерства, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

"Східне партнерство не має обмежувати амбіції партнерів. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь - стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку на основі "чотирьох свобод", а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС", - заявив Зеленський.

Він висловив упевненість у можливості спільно подолати виклики сьогодення, зокрема наслідки пандемії коронавірусу, за допомогою поглиблення інтеграції та збільшення координації між країнами, а не завдяки політичній самоізоляції та протекціонізму.

"Ця зустріч - прекрасна нагода обговорити подальшу співпрацю задля виходу з поточної кризи та подолання подібних викликів у майбутньому. Перед нами стоять дуже непрості завдання: захистити життя та здоров'я громадян, відновити міжлюдські та ділові контакти, вивести економіку з кризової траєкторії", - зазначив Зеленський.

Він подякував Євросоюзу за матеріальну підтримку, та додав, що Україна розраховує на співпрацю з ЄС у закупівлі вакцини проти COVID-19, щойно вона буде виготовлена.

"Впевнений, гасло Stronger Together сьогодні актуальне як ніколи", - наголосив Зеленський, додавши, що Україна рада надавати ЄС допомогу у відповідь.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що саміт "Східного партнерства" відбудеться у березні 2021 року в Брюсселі.