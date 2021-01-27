Зеленський на своєму дні народження оголосив, що хоче йти на другий термін - Лерос

Президент Володимир Зеленський під час святкування свого дня народження 25 січня заявив, що планує йти на другий президентський термін.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив раніше вигнаний з фракції "Слуга народу" депутат Гео Лерос.

"Зеленський своєму найближчому оточенню заявив, що йде на другий термін", - написав Лерос.

Нагадаємо, в кінці 2020 року перша леді України Олена Зеленська розповіла про те, чи збирається її чоловік Володимир Зеленський йти на другий президентський термін. За її словами, Зеленський навряд чи стане озвучувати свої плани, навіть якщо буде намір балотуватися знову.

Відзначимо, що Зеленський під час передвиборчої кампанії говорив, що планує займати посаду президента один термін. Правда, вже в травні 2020 року він заявив, що "буде думати" про другої каденції.