Зеленський на Закарпатті закликав людей йти на вибори

Президент України Володимир Зеленський закликав українців взяти участь у голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня, щоб "потім не шкодувати впродовж п'яти років"

Про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки на Закарпаття, інформує "ДС"..

"Місцеві вибори 25 жовтня чи не вперше в історії України будуть настільки визначальними для майбутнього кожного регіону", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що українці обиратимуть людей, які, "завдяки децентралізації отримають набагато більше коштів та повноважень".

"Тому, будь ласка, не пошкодуйте свого часу 25 жовтня, щоб потім не шкодувати наступні п'ять років", - підсумував президент.

Раніше повідомлялося, що особистий рейтинг Володимира Зеленського впав з квітня до вересня майже на 11%.

"ДС" неодноразово звертала увагу, що поїздки Зеленського по регіонах України більш нагадують передвиборчий тур, аніж робочі візити.



