Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом заявив про необхідність чіткої перспективи членства України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту у США зустрівся в Нью-Йорку з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це 22 вересня повідомив Офіс глави держави.

Зеленський під час зустрічі зазначив, що протягом останніх двох років Україна практично завершила формування цілісної системи нацбезпеки, побудованої на стандартах країн Північноатлантичного альянсу.

"Наш курс на членство в НАТО, принципи й стандарти Альянсу лежать в основі всіх керівних документів у сфері національної безпеки й оборони", - підкреслив глава держави.

Зазначають, що Зеленський поінформував Столтенберга про виконання Україною Річної нацпрограми під егідою комісії України - НАТО. Президент висловив сподівання, що країни - члени Альянсу "зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ", критерії та "маркери", виконавши які країна зможе перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

"Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка тимчасова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний", - написав за підсумками зустрічі у Twitter Зеленський.